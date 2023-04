Grande Fratello Vip, la dedica di Giulia Salemi ad Alfonso Signorini: "La sincerità e la trasparenza sono merce rara" (Di martedì 4 aprile 2023) Giulia Salemi scrive ad Alfonso Signorini dopo la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 aprile 2023)scrive addopo la finale della settima edizione delVip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - cheeverguenza : Questa pagina una delle cose più schifose di questo grande fratello. Spero che DDM veda lo schifo che hanno fatto.… - pallanteceleste : RT @lime_Marti: Antonella non la molla più, è tutta sua. ???? #nikiters #nikella #donnalisi '...la serata si chiude con l’abbraccio dei geni… -