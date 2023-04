"Grande Fratello Vip", Giaele riabbraccia il marito Brad dopo più di sei mesi (Di martedì 4 aprile 2023) Forse è uno dei momenti più attesi di tutta l'edizione del ' Grande Fratello Vip '. Giaele De Donà , dopo più di sei mesi, incontra finalmente il marito Brad , all'anagrafe Bradfor Beck . Una sorpresa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Forse è uno dei momenti più attesi di tutta l'edizione del 'Vip '.De Donà ,più di sei, incontra finalmente il, all'anagrafefor Beck . Una sorpresa ...

Oriana si scatena sulle note di "Las Divinas" e riabbraccia la madre Oriana Marzoli si scatena al ' Grande Fratello Vip ' e balla durante la finale sulle note di ' Las Divinas '. 'La reina' (la regina in spagnolo) prima di scoprire il risultato del televoto che la vede contro Edoardo Tavassi si ... "Grande Fratello Vip", Giaele riabbraccia il marito Brad dopo più di sei mesi Forse è uno dei momenti più attesi di tutta l'edizione del ' Grande Fratello Vip '. Giaele De Donà , dopo più di sei mesi, incontra finalmente il marito Brad , all'anagrafe Bradfor Beck . Una sorpresa che l'influencer desiderava, ma non si aspettava. Questo ... Nikita Pelizon è la vincitrice del "Grande Fratello Vip" Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del ' Grande Fratello Vip '. La modella trionfa all'ultimo televoto flash e supera Oriana Marzoli, anche lei sul podio. Terzo classificato Alberto De Pisis che, a sua volta, vince al televoto contro G iaele ...