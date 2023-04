Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona: "Ecco perché vi ho detto che avrebbe vinto Edoardo Tavassi..." (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi giorni fa, Fabrizio Corona si era esposto sul suo canale Telegram a proposito del probabile vincitore del Grande Faratello Vip. A detta sua, la vittoria sarebbe stata di Edoardo Tavassi, pronostico infondatissimo!Ecco come si è giustificato! Leggi su comingsoon (Di martedì 4 aprile 2023) Pochi giorni fa,si era esposto sul suo canale Telegram a proposito del probabile vincitore delFaratello Vip. A detta sua, la vittoria sarebbe stata di, pronostico infondatissimo!come si è giustificato!

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - _summer_68_ : Trovo molto più sensati e divertenti i programmi di real time dove ti fanno vedere gente che cerca abiti da sposa p… - Annalis99574431 : RT @oriele__era: Vincere il gf non conta niente, l'importante è che se ne parli più della vincitrice. Daniele e Oriana sono i veri vincito… -