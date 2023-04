Grande Fratello Vip: chi è Nikita Pelizon, la vincitrice del reality rimasto senza "famosi" (Di martedì 4 aprile 2023) Piccola indispensabile premessa: a forza di fare talent, reality e docu show con protagonisti famosi, i vip veri sono finiti. Il serbatoio è a secco ormai da tempi. I personaggi veri (quelli che un lavoro vero ce l'hanno) non ci vogliono andare, quelli blasonati chiedono troppi soldi e così tocca ripiegare sul piano b: aspiranti famosi, star in cerca di un biglietto per la riabilitazione mediatica o per il rilancio professionale, "prezzemolini" dei social, gente che bazzica alla periferia della popolarità e sbranerete per un posto al sole. Così finisce che a vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip sia Nikita Pelizon, "attrice, ballerina, personaggio televisivo e modella", come si legge su Wikipedia: fino a otto mesi fa era poco più che una sconosciuta al ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) Piccola indispensabile premessa: a forza di fare talent,e docu show con protagonisti, i vip veri sono finiti. Il serbatoio è a secco ormai da tempi. I personaggi veri (quelli che un lavoro vero ce l'hanno) non ci vogliono andare, quelli blasonati chiedono troppi soldi e così tocca ripiegare sul piano b: aspiranti, star in cerca di un biglietto per la riabilitazione mediatica o per il rilancio professionale, "prezzemolini" dei social, gente che bazzica alla periferia della popolarità e sbranerete per un posto al sole. Così finisce che a vincere la settima edizione delVip sia, "attrice, ballerina, personaggio televisivo e modella", come si legge su Wikipedia: fino a otto mesi fa era poco più che una sconosciuta al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - KikuRusella : @fanpage Vince il mono neurone , giusto così, non é che ha vinto una puntata di superquark, parliamo del grande fra… - Carol52816490 : RT @oriele__era: Vincere il gf non conta niente, l'importante è che se ne parli più della vincitrice. Daniele e Oriana sono i veri vincito… -