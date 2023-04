Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Chia sulla finale (Di martedì 4 aprile 2023) Caro Pier Silvio (mi dicono che quest’anno funzioni così, l’anno scorso andavano di moda i comunicati ANSA, mo siamo passati direttamente alle lettere al Grande capo), come avrai visto (o forse no, dato che non mi sembri così tempestivo nelle tue reaction, ecco. Un pelino diesel, per essere onesti…) ieri sera si è conclusa la settima edizione del Gf Vip. Un’edizione partita male e continuata, se possibile, pure peggio. Dal caso Bellavia alle volgarità non solo tollerate ma anche fomentate a favore di share fino alle ultime (discusse) squalifiche. Abbiamo visto questo reality passare da un eccesso all’altro, spesso completamente senza senso, nel giro di mezza puntata. Dacché si condannavano (giustamente) atteggiamenti totalmente fuori luogo e privi di ogni umanità siamo passati allo sfruculiare in presunti triangoli amorosi e nei sordidi segreti del Van gate insinuando ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 aprile 2023) Caro Pier Silvio (mi dicono che quest’anno funzioni così, l’anno scorso andavano di moda i comunicati ANSA, mo siamo passati direttamente alle lettere alcapo), come avrai visto (o forse no, dato che non mi sembri così tempestivo nelle tue reaction, ecco. Un pelino diesel, per essere onesti…) ieri sera si è conclusa la settima edizione del Gf Vip. Un’edizione partita male e continuata, se possibile, pure peggio. Dal caso Bellavia alle volgarità non solo tollerate ma anche fomentate a favore di share fino alle ultime (discusse) squalifiche. Abbiamo visto questo reality passare da un eccesso all’altro, spesso completamente senza senso, nel giro di mezza puntata. Dacché si condannavano (giustamente) atteggiamenti totalmente fuori luogo e privi di ogni umanità siamo passati allo sfruculiare in presunti triangoli amorosi e nei sordidi segreti del Van gate insinuando ...

