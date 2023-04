Grande Fratello Vip 7: la vittoria scontata di Nikita e la promessa di Signorini (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 premia il sangue freddo di Nikita Pelizon, che vince seguita a poca distanza da Oriana Marzoli. Ma per la prossima edizione occorrerà una rivoluzione Leggi su vanityfair (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 premia il sangue freddo diPelizon, che vince seguita a poca distanza da Oriana Marzoli. Ma per la prossima edizione occorrerà una rivoluzione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - Chechunreal : Isa e chia la toccano piano #oriele - Anast1Maddalena : RT @Patri27102022: IL GRANDE FRATELLO È PERSIANO!!!! ABBIAMO VINTO!!! Nikita…. ????????????????? #nikiters #GFVIP -