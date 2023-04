Grande Fratello VIP 7 | la vittoria di Nikita Pelizon e di Alfonso Signorini | è boom di ascolti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - AngelaAlberti10 : RT @ENGL0TT: La vittoria di chi aveva tutti contro ha un sapore ancora più dolce. NIKITA PELIZON VINCE IL GRANDE FRATELLO VIP 7. #Nikit… - MasieroValerio : @LucioMalan @beppe_grillo Guarda che prendi i soldi dallo stesso grande fratello! Se vuoi ancora avere il bonifico… -

Vip 7, Oriana Marzoli seconda. Nikita Pelizon vince il Gf Vip 7 Oriana Marzoli ha chiuso al secondo posto la settima edizione delVip dietro a Nikita Pelizon: 52,8% dei ...... piuttosto che ha una relazione decisamente più pacifica, lontana da dinamiche studiate a tavolino come quella nata tra ile la Incorvaia : Scopri le ultime news sulVip .Nel backstage del programma anche Edoardo Donnamaria, ritratto nelle storie della compagna dalla quale è oramai inseparabile È festa per i Persiani del Gf Vip. A vincere ilieri sera è stata Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi non ha potuto contenere la gioia, documentata, istante per istante, sui social. L'ex schermitrice ha infatti sostenuto in tutti ...

Grande Fratello Vip, le pagelle dell’edizione: Oriana regina (voto 9), il caos Bellavia (voto 0) Corriere della Sera

NIkita Pelizon è tornata sui social da vincitrice del Fratello Vip. La modella e influencer ha trionfato alla fine di una lunga puntata che non ha mancato di riservarle grandi sorprese già prima del… ...Guendalina si è scagliata più volte contro gli autori del programma, colpevoli di rimproverare troppo duramente il fratello come quando Edoardo è stato ripreso per il lancio della stecca durante una ...