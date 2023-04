Grande Fratello Vip 7, la vincitrice è Nikita Pelizon: il racconto della serata (Di martedì 4 aprile 2023) Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoli Nikita Pelizon ha vinto Il Grande Fratello Vip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoli. Il verdetto è stato letto da Alfonso Signorini quando ormai erano già le 2 di notte. La modella triestina si è imposta sulla venezuelana con il 52,8% dei voti. Terzo classificato Alberto De Pisis che ha preceduto Giaele De Donà. Nikita Pelizon si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro, metà del quale, per regolamento, dovrà destinarlo in beneficenza. Il programma è iniziato con Alfonso Signorini che, entrato nella Casa, ha salutato personalmente i vipponi, che per l'occasione sono stati freezati. Dopo una clip ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023)ha vinto ilVip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoliha vinto IlVip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoli. Il verdetto è stato letto da Alfonso Signorini quando ormai erano già le 2 di notte. La motriestina si è imposta sulla venezuelana con il 52,8% dei voti. Terzo classificato Alberto De Pisis che ha preceduto Giaele De Donà.si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro, metà del quale, per regolamento, dovrà destinarlo in beneficenza. Il programma è iniziato con Alfonso Signorini che, entrato nella Casa, ha salutato personalmente i vipponi, che per l'occasione sono stati freezati. Dopo una clip ...

