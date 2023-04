Graduatorie GPS e titoli all’estero: ordinanza in arrivo. Le ultime notizie. DIRETTA al termine della riunione (Di martedì 4 aprile 2023) Nuovo round riguardo al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. Il Ministero sta per emettere un'ordinanza che prevede la possibilità per coloro che sono inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali (GPS) di svolgere supplenze anche se non hanno ancora ottenuto il riconoscimento formale del titolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Nuovo round riguardo al riconoscimento deiaccademici conseguiti all'estero. Il Ministero sta per emettere un'che prevede la possibilità per coloro che sono inseriti nella prima fascia delleprovinciali (GPS) di svolgere supplenze anche se non hanno ancora ottenuto il riconoscimento formale del titolo. L'articolo .

