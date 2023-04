Graduatoria interna di istituto: 12 punti solo al concorso ordinario, non straordinario uno e bis. Scienze della formazione primaria è titolo di accesso (Di martedì 4 aprile 2023) Graduatoria interna di istituto: una volta assunti a tempo indeterminato i docenti compileranno ogni anno la modulistica per l'individuazione dell'eventuale sovrannumerario nella scuola di titolarità nel caso in cui le cattedre diminuiscano. Già nell'anno scolastico 2023/24, dopo qualche anno di relativa stabilità, il numero di docenti sovrannumerari comincia a farsi sentire nonostante a livello generale i posti in organico siano pressoché stabili. Ma i conti si fanno per singola scuola, e per singolo docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023)di: una volta assunti a tempo indeterminato i docenti compileranno ogni anno la modulistica per l'individuazione dell'eventuale sovrannumerario nella scuola di titolarità nel caso in cui le cattedre diminuiscano. Già nell'anno scolastico 2023/24, dopo qualche anno di relativa stabilità, il numero di docenti sovrannumerari comincia a farsi sentire nonostante a livello generale i posti in organico siano pressoché stabili. Ma i conti si fanno per singola scuola, e per singolo docente. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: quando il docente assunto da GPS sostegno e concorso straordinario bis deve cambia… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Graduatoria interna di istituto docenti: l’esclusione per disabilità o cure a carattere continuativo - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti: l’esclusione per disabilità o cure a carattere continuativo - uil_rua : RT @orizzontescuola: Graduatoria interna di istituto: 12 punti concorso ordinario a chi ha superato le prove ed è in graduatoria, anche se… - uil_rua : RT @scuolainforma: Graduatoria interna istituto e docenti assunti da concorso straordinario bis e I fascia GPS, precisazioni (NOTA) https:/… -