Governo - sindaci su Pnrr, avanti su Franchi e Bosco Venezia (Di martedì 4 aprile 2023) "Superare tutte le criticità riscontrate dalla" commissione Ue "e, quindi, poter consentire la realizzazione degli interventi previsti". Questo, spiega Palazzo Chigi, l'obiettivo dell'incontro tra il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "Superare tutte le criticità riscontrate dalla" commissione Ue "e, quindi, poter consentire la realizzazione degli interventi previsti". Questo, spiega Palazzo Chigi, l'obiettivo dell'incontro tra il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Sala, capofila dei primi cittadini arcobaleno, fa processare il governo all'Europarlamento e forza sull'utero in af… - repubblica : Bonino: 'È emergenza civile, i sindaci agiscano contro un governo che promuove intolleranza' [di Giovanna Casadio] - fattoquotidiano : Appalti, l’Anticorruzione critica la legge del governo ma per Salvini il nuovo codice “si fonda sulla fiducia nelle… - EmilioBerettaF1 : Pnrr, Molinari (Lega) insiste: 'Meglio non spendere i soldi che spenderli male'. Fitto: 'Governo riferirà in Parlam… - sardiniatube : PNNR, confronto Governo-Sindaci su stadio Artemio Franchi di Firenze e Bosco di Venezia -