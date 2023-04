Governo: Salvini, ‘Meloni e Berlusconi amici e alleati, insieme 5 anni per passi avanti Italia’ (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di Governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all’Italia”. Così Matteo Salvini, in una conferenza alla Stampa estera. “Se, come da mie previsioni, dureremo 5 anni, faremo fare grandi cose all’Italia – aggiunge poi -. Lavoriamo bene insieme”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo dueoltre che, abbiamo 5e sono certo che faremo fareall’Italia”. Così Matteo, in una conferenza alla Stampa estera. “Se, come da mie previsioni, dureremo 5, faremo fare grandi cose all’Italia – aggiunge poi -. Lavoriamo bene”. L'articolo CalcioWeb.

