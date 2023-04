Governo, prima delle nuove assunzioni c’è il ritorno dei pensionati nella p.a (retribuiti) (Di martedì 4 aprile 2023) Fonti di Palazzo Chigi spiegano che in merito al cosiddetto «Decreto assunzioni» (che con molta probabilità non andrà nel prossimo Cdm di giovedì), le anticipazioni sul provvedimento circa le 3mila assunzioni costituiscono la mera sommatoria delle proposte avanzate dai singoli ministeri Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Fonti di Palazzo Chigi spiegano che in merito al cosiddetto «Decreto» (che con molta probabilità non andrà nel prossimo Cdm di giovedì), le anticipazioni sul provvedimento circa le 3milacostituiscono la mera sommatoriaproposte avanzate dai singoli ministeri

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Morelli (Lega) su Portovesme, dove 1400 lavoratori andranno in cassa integrazione: 'Grazie, fa intervenire sempre p… - rulajebreal : Importante il monito lanciato da Thuram sul razzismo: l’odio/violenza iniziano con politici xenofobi che dividono i… - matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - thinkfree_carlo : RT @Forchielli: Interessante ?? apprendo solo ora dalla stampa straniera che il Governo Italiano ???? sta cercando di limitare l’influenza del… - SarnoRaffaele : RT @GiovaQuez: Morelli (Lega) su Portovesme, dove 1400 lavoratori andranno in cassa integrazione: 'Grazie, fa intervenire sempre prima me e… -