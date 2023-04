Governo: Pino Insegno a P.Chigi, 'da chi vado? Fatti miei' (2) (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Uscendo dopo una mezz'ora abbondante, Insegno viene di nuovo incalzato dai cronisti. E alla stessa domanda, se abbia visto il premier, risponde con rinnovato fastidio, in romanesco: "No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono...". A chi gli fa notare che è già la seconda volta che viene avvistato a Palazzo Chigi, replica: "E' già la quarta, conti male...". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Uscendo dopo una mezz'ora abbondante,viene di nuovo incalzato dai cronisti. E alla stessa domanda, se abbia visto il premier, risponde con rinnovato fastidio, in romanesco: "No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono...". A chi gli fa notare che è già la seconda volta che viene avvistato a Palazzo, replica: "E' già la quarta, conti male...".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il conduttore romano potrebbe prendere il posto di Flavio Insinna e Amadeus. E c'è chi dietro il cambio di poltrona… - Pino_DeSantis : RT @giulianol: Ecco come funziona la democrazia: il governo greco sottopone la decisione di firmare l'accordo con l'UE a referendum, il pop… - condor81910905 : RT @recchiedigomma: @HoaraBorselli @Libero_official Il problema non è il ritorno di Pino Insegno in Rai ma il ritorno di Pino Insegno in Ra… - ShitPutin : @HoaraBorselli @Libero_official Quindi voi siete al governo e la sinistra ha talmente potere da non farlo lavorare.… - Durduzzi : RT @fulvioabbate: Immagino che il governo Meloni invierà Pino Insegno in sua rappresentanza per le celebrazioni del 25 aprile. #25aprile #M… -