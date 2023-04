Governo: domani Meloni incontra Sanchez, poi a L'Aquila per messa vittime sisma (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - domani alle 11.30 il premier Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Alle 18 Meloni sarà a L'Aquila per partecipare alla Santa messa in memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) -alle 11.30 il premier Giorgiariceverà a Palazzo Chigi il presidente deldi Spagna, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Alle 18sarà a L'per partecipare alla Santain memoria delledel terremoto del 6 aprile 2009 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Agonia Pnrr, il #governo fa marcia indietro sul decreto per assumere nella Pubblica amministrazione. Le anticipazio… - Azione_it : ???? Domani alle 10:00 presentiamo a Governo e opposizione le proposte del #TerzoPolo su sanità, Industria4.0, salari… - CarloCalenda : ???? Vi aspetto domani alle 18:00 in diretta su Facebook e Twitter per rispondere alle vostre domande sulle proposte… - serialwinner113 : RT @fattoquotidiano: Agonia Pnrr, il #governo fa marcia indietro sul decreto per assumere nella Pubblica amministrazione. Le anticipazioni… - Luigi78859490 : RT @fattoquotidiano: Agonia Pnrr, il #governo fa marcia indietro sul decreto per assumere nella Pubblica amministrazione. Le anticipazioni… -