Gosens: «Momento difficile, ma è quello in cui cambiare la stagione!»

Gosens potrà prendere parte a Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia in programma alle ore 21, ma solo a gara in corso. Dall'Allianz Stadium di Torino il giocatore, in attesa di andare in panchina, si è espresso a Inter TV.

TERZA OPPORTUNITÀ – Robin Gosens presenta Juventus-Inter di Coppa Italia: «È un Momento difficile e un avversario difficile, però questi sono i momenti dove puoi cambiare la stagione e il Momento negativo. Giochiamo contro un avversario in salute, però se oggi torniamo a essere quelli che conosciamo possiamo cambiare tutto l'ambiente ed essere più positivi. E questa positività serve per un mese così importante della nostra stagione. Non ci sono spiegazioni, i fatti sono che non abbiamo segnato e ...

