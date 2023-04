Golf, Masters Augusta 2023: il percorso e le 18 buche. Novità con l’allungamento della 13 (Di martedì 4 aprile 2023) Augusta National Golf Club: un nome, un brivido. Mai il Masters si è disputato lontano da qui, e tale resterà la situazione fino a quando l’umanità esisterà assieme al Golf. Andiamo a scoprire le 18 buche di questo leggendario percorso, che Tiger Woods ha fatto suo per cinque volte, più di chiunque altro dal 1934 a oggi. Buca 1 (Tea Olive, par 4, 407 metri): prende il nome dall’arbusto sempreverde originario della Cina e del Giappone. Attenzione all’approccio: lo si sbaglia e si è costretti ai due putt, con tutte le possibili conseguenze del caso. Buca 2 (Pink Dogwood, par 5, 526 metri): il nome deriva da una particolare specie di corniolo, che si origina in Nord America e in Messico. Dal bunker singolo delle origini si è passati, dal dopoguerra, ad averne due. Questo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023)NationalClub: un nome, un brivido. Mai ilsi è disputato lontano da qui, e tale resterà la situazione fino a quando l’umanità esisterà assieme al. Andiamo a scoprire le 18di questo leggendario, che Tiger Woods ha fatto suo per cinque volte, più di chiunque altro dal 1934 a oggi. Buca 1 (Tea Olive, par 4, 407 metri): prende il nome dall’arbusto sempreverde originarioCina e del Giappone. Attenzione all’approccio: lo si sbaglia e si è costretti ai due putt, con tutte le possibili conseguenze del caso. Buca 2 (Pink Dogwood, par 5, 526 metri): il nome deriva da una particolare specie di corniolo, che si origina in Nord America e in Messico. Dal bunker singolo delle origini si è passati, dal dopoguerra, ad averne due. Questo ...

