Goldrake compie 45 anni | oggi nel 1978 il primo episodio italiano

Goldrake compie 45 anni: il primo robot giapponese della TV italiana e gli altri «classici» della nostra infanzia Corriere della Sera

Fu letteralmente una rivoluzione. Bastò una puntata, trasmessa il 4 aprile del 1978 su Rete 2, per trasformare Atlas Ufo Robot, che poi diventò per tutti Goldrake, in una vera mania. Solo 20 minuti ...La trasmissione di Goldrake in Italia ha rivoluzionato i palinsesti dando inizio al cosiddetto primo «anime boom» con l’arrivo di centinaia di serie animate giapponesi. Abbiamo provato a stilare un el ...