Global RepTrak 2023 - Ferrari è il marchio italiano con la miglior reputazione al mondo

Nel 2018 è stato incluso tra i 10 ad più stimati al mondo dalCeostilato da Reputation Institute, società specializzata nella misurazione e consulenza sulla reputazione. Nello stesso ...Nel 2018 è stato incluso tra i 10 ad più stimati al mondo dalCeostilato da Reputation Institute, società specializzata nella misurazione e consulenza sulla reputazione. Nello stesso ...

2023 Global RepTrak 100, The Lego Group prima in classifica E-Duesse

Non è un mistero: la Ferrari è tra le realtà italiane più note al mondo, al punto da essere diventata nel tempo un sinonimo di "italianità" o Made in Italy. A dimostrarlo è la più recente classifica ...Like other lists, it covers the top 100. Its secret sauce does not include dollar valuation. Rather, “The Global RepTrak 100 (GRT) is the definitive ranking and analysis of corporate reputation for ...