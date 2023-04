Giulia Salemi e l’amicizia con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: «Nel nostro mondo è difficile costruire rapporti sinceri» (Di martedì 4 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip è finito e con lui (almeno per ora) anche l’avventura di opinionista social per Giulia Salemi. L’influncer sul proprio profilo Instagram ha postato molte storie in cui ha aggiornato i suoi fan sull’andamento della diretta e nelle quali ha anche pubblicato “il dietro alla quinte” del programma. Giulia ha, poi, riservato due storie “speciali” ad Alfonso Signorini e a Sonia Bruganelli con i quali si è formato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Le storie Instagram di Giulia Salemi Nelle sue storie Instagram più recenti, Giulia Salemi ha riservato delle dolci parole ad Alfonso Signorini, al quale ha scritto: «Il nostro è un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 4 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip è finito e con lui (almeno per ora) anche l’avventura di opinionista social per. L’influncer sul proprio profilo Instagram ha postato molte storie in cui ha aggiornato i suoi fan sull’andamento della diretta e nelle quali ha anche pubblicato “il dietro alla quinte” del programma.ha, poi, riservato due storie “speciali” ade acon i quali si è formato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Le storie Instagram diNelle sue storie Instagram più recenti,ha riservato delle dolci parole ad, al quale ha scritto: «Ilè un ...

