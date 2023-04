Giulia Pastorella: «Timori infondati dietro al mancato aumento delle soglie per l’emissione del 5G» (Di martedì 4 aprile 2023) Si è tornato a parlare di 5G nei corridoi istituzionali italiani. Era attesa, infatti, all’interno del testo del ddl Concorrenza una modifica sostanziale allo spettro delle frequenze elettromagnetiche collegato alle antenne del 5G. Questa modifica, a quanto pare, ha sollevato diversi dubbi tra i partiti di maggioranza, con la Lega che avrebbe opposto un veto a questo innalzamento delle soglie. O – almeno – una particolare anima della Lega, visto che, a quanto pare, esistono sensibilità diverse all’interno del partito di Matteo Salvini sul tema. Chi, però, sta seguendo la vicenda sostiene che il mancato innalzamento dello spettro delle frequenze sia un voler strizzare l’occhio a quel 14% di cittadini italiani che, basandosi su teorie che non hanno riscontro scientifico, ritiene non necessaria la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 aprile 2023) Si è tornato a parlare di 5G nei corridoi istituzionali italiani. Era attesa, infatti, all’interno del testo del ddl Concorrenza una modifica sostanziale allo spettrofrequenze elettromagnetiche collegato alle antenne del 5G. Questa modifica, a quanto pare, ha sollevato diversi dubbi tra i partiti di maggioranza, con la Lega che avrebbe opposto un veto a questo innalzamento. O – almeno – una particolare anima della Lega, visto che, a quanto pare, esistono sensibilità diverse all’interno del partito di Matteo Salvini sul tema. Chi, però, sta seguendo la vicenda sostiene che ilinnalzamento dello spettrofrequenze sia un voler strizzare l’occhio a quel 14% di cittadini italiani che, basandosi su teorie che non hanno riscontro scientifico, ritiene non necessaria la ...

