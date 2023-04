Giudice Sportivo: un turno alla Curva Nord con condizionale. Cori a Stankovic, 8 mila euro di multa alla Roma (Di martedì 4 aprile 2023) Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha assegnato le punizioni alle società di Roma e Lazio dopo che nelle ultime gare le due curve si erano rese protagoniste di Cori antisemiti. La Curva Nord della Lazio chiusa un turno, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve. Ottomila euro di multa sono invece stati inflitti alla Roma. A quanto pare, la sanzione sarebbe stata attenuata dopo “l’intervento fattivo” di Mourinho Ecco la nota con le motivazioni: “Considerato che nel corso della gara, sono stati intonati Cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha assegnato le punizioni alle società die Lazio dopo che nelle ultime gare le due curve si erano rese protagoniste diantisemiti. Ladella Lazio chiusa un, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve. Ottodisono invece stati inflitti. A quanto pare, la sanzione sarebbe stata attenuata dopo “l’intervento fattivo” di Mourinho Ecco la nota con le motivazioni: “Considerato che nel corso della gara, sono stati intonatibeceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei ...

