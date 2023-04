Giudice sportivo: due squalificati e un diffidato per il Benevento (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue rientri e due assenze per il Benevento che ha iniziato a preparare la sfida decisiva con la Spal. Il Giudice sportivo ha certificato gli stop per una giornata di Gennaro Acampora e Mattia Viviani, entrambi espulsi per somma di ammonizioni al “San Nicola” contro il Bari. I due centrocampisti salteranno il match di Pasquetta e torneranno a disposizione di Roberto Stellone per la seconda gara casalinga di fila, quella contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Al netto delle due defezioni, il tecnico giallorosso riavrà a disposizione i difensori Maxime Leverbe e Christian Pastina, costretti a saltare l’ultima gara di campionato per squalifica. Per quanto riguarda il Benevento, inoltre, va annotata la quarta ammonizione rimediata da Gaetano Letizia. Il capitano fa il suo ingresso in diffida, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue rientri e due assenze per ilche ha iniziato a preparare la sfida decisiva con la Spal. Ilha certificato gli stop per una giornata di Gennaro Acampora e Mattia Viviani, entrambi espulsi per somma di ammonizioni al “San Nicola” contro il Bari. I due centrocampisti salteranno il match di Pasquetta e torneranno a disposizione di Roberto Stellone per la seconda gara casalinga di fila, quella contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Al netto delle due defezioni, il tecnico giallorosso riavrà a disposizione i difensori Maxime Leverbe e Christian Pastina, costretti a saltare l’ultima gara di campionato per squalifica. Per quanto riguarda il, inoltre, va annotata la quarta ammonizione rimediata da Gaetano Letizia. Il capitano fa il suo ingresso in diffida, ...

