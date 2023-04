Giudice sportivo, 3 mila euro di multa al Napoli per lancio di fumogeni (Di martedì 4 aprile 2023) La Lega di Serie A ha pubblicato le decisioni del Giudice sportivo in merito alle squalifiche e alle sanzioni dopo l’ultima giornata di campionato. Sono quattro le società multate dal Giudice Gerardo Mastrandrea, fra cui anche il Napoli. Infatti, secondo quanto riporta il comunicato della Lega, il Napoli ha ricevuto un’ammenda di 3 mila euro per via di lanci di fumogeni all’interno del rettangolo di gioco durante gli scontri fra ultras sugli spalti del Maradona in occasione di Napoli-milan. Fra le società multate anche l’Hellas Verona per cori “beceri” contro gli avversari, la Roma per cori “insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria” (Stankovic) e la Cremonese ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) La Lega di Serie A ha pubblicato le decisioni delin merito alle squalifiche e alle sanzioni dopo l’ultima giornata di campionato. Sono quattro le societàte dalGerardo Mastrandrea, fra cui anche il. Infatti, secondo quanto riporta il comunicato della Lega, ilha ricevuto un’ammenda di 3per via di lanci diall’interno del rettangolo di gioco durante gli scontri fra ultras sugli spalti del Maradona in occasione din. Fra le societàte anche l’Hellas Verona per cori “beceri” contro gli avversari, la Roma per cori “insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria” (Stankovic) e la Cremonese ...

