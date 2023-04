Giudcie sportivo: multa per la Roma per i cori contro Stankovic. 10 squalificati (Di martedì 4 aprile 2023) Il Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Il Giudicedott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della...

Serie A Giudice Sportivo: Mourinho perde un titolare, Salernitana multata Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 19giornata di Serie A. Sono 8 i giocatori squalificati per un turno: Skriniar e Barella (Inter), Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Hellas Verona), ... Cori antisemiti, curva Lazio chiusa 1 turno con condizionale (ANSA) - ROMA, 04 APR - La Curva Nord della Lazio chiusa un turno, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la ... Giudice Sportivo, un turno di stop per Kean e alri 8 giocatori di Serie A Sono state pubblicate le decisioni del giudice sportivo di Serie A in vista della 29esima giornata del massimo campionato. Un turno di squalifica per Murillo (Sampdoria), Tonelli (Empoli), Pereyra ...