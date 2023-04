Gite scolastiche, Confcommercio: “Importante incentivare gli insegnanti che si prendono una grande responsabilità” (Di martedì 4 aprile 2023) “Siamo lieti che il ministero dell’Istruzione abbia prontamente raccolto il nostro allarme sui rincari delle Gite scolastiche e abbia sposato la linea del sostegno alle famiglie meno abbienti. Naturalmente lo stanziamento di 50 milioni di euro in favore delle scuole non può risolvere i nodi strutturali che abbiamo indicato, ma è un primo segno tangibile di attenzione”. Lo dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) “Siamo lieti che il ministero dell’Istruzione abbia prontamente raccolto il nostro allarme sui rincari dellee abbia sposato la linea del sostegno alle famiglie meno abbienti. Naturalmente lo stanziamento di 50 milioni di euro in favore delle scuole non può risolvere i nodi strutturali che abbiamo indicato, ma è un primo segno tangibile di attenzione”. Lo dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di. L'articolo .

