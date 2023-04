Giro dei Paesi Baschi 2023: tappa e maglia per Ide Schelling, secondo Sobrero! (Di martedì 4 aprile 2023) tappa e maglia per Ide Schelling che si aggiudica la seconda frazione della 62esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. L’olandese è riuscito a reggere sull’ultima salita ed è stato il più veloce in volata davanti all’italiano Matteo Sobrero. Prima vittoria da professionista per l’olandese. Una tappa affrontata ad alta velocità che è stata caratterizzata inizialmente da una fuga a sei corridori composta da Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros), Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi) e Alan Jousseaume (TotalEnergies). Gruppetto davanti che piano piano si spezzetta: il primo a mollare è stato Pierna, poi si sono staccati anche Ezquerra, Juaristi e Barrenetxea a poco ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023)per Ideche si aggiudica la seconda frazione della 62esima edizione deldei. L’olandese è riuscito a reggere sull’ultima salita ed è stato il più veloce in volata davanti all’italiano Matteo Sobrero. Prima vittoria da professionista per l’olandese. Unaaffrontata ad alta velocità che è stata caratterizzata inizialmente da una fuga a sei corridori composta da Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros), Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi) e Alan Jousseaume (TotalEnergies). Gruppetto davanti che piano piano si spezzetta: il primo a mollare è stato Pierna, poi si sono staccati anche Ezquerra, Juaristi e Barrenetxea a poco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La notizia del ricovero di Papa Francesco fa il giro del mondo e trova spazio nelle pagine web dei principali media… - lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - GiorgioAntonel1 : RT @salvinimi: #Soumahoro; « Credevo che i vestiti da donna che vedevo in giro ovunque, persino dentro i scaffali del pane fossero raccolte… -