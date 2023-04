Giorgio Armani sponsor di Italia Team fino al 2026 (Di martedì 4 aprile 2023) Giorgio Armani consolida ulteriormente il proprio legame con l’Italia Team, continuando a vestire, con il marchio EA7, gli azzurri che partecipano alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi estive e invernali. In una nota diffusa nella giornata odierna viene infatti annunciato il prolungamento fino ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 dell’accordo che, da Londra 2012, lega il maestro dell”Italian style’ al Comitato olimpico Italiano e a quello Paralimpico. Oltre alla spedizione targata Coni, Armani vestirà con EA7 tutto il personale dello staff e di chi lavorerà ai Giochi in Italia del 2026. Viene infatti specificato che “la Fondazione Milano Cortina 2026 e Giorgio ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023)consolida ulteriormente il proprio legame con l’, continuando a vestire, con il marchio EA7, gli azzurri che partecipano alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi estive e invernali. In una nota diffusa nella giornata odierna viene infatti annunciato il prolungamentoai Giochi Invernali di Milano Cortinadell’accordo che, da Londra 2012, lega il maestro dell”n style’ al Comitato olimpicono e a quello Paralimpico. Oltre alla spedizione targata Coni,vestirà con EA7 tutto il personale dello staff e di chi lavorerà ai Giochi indel. Viene infatti specificato che “la Fondazione Milano Cortina...

