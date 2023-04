Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma – "Incontrerò Zelensky nei prossimi giorni e lo guarderò negli occhi per dirgli che questi sarannoall'insegnama non faremo finta di nulla su quello che sta accadendo. Ringrazio il presidente Capralos che ha escluso ladaidi Cracovia 2023 perché è uno stato aggressore, e la Bieloche è un regime che appoggia una stato aggressore": lo ha detto il presidente polacco Andrzei Duda durante la cerimonia per la accensione a Romafiaccola per iin programma a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio prossimi.