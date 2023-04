Gigi D’Alessio, live in estate con “Dove c’è il sole tour”: le date (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGigi D’Alessio si prepara a un’estate in musica. Dopo i cinque show di “Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà da luglio e settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle arene estive. Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosi prepara a un’in musica. Dopo i cinque show di “– Uno Come Te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggioproseguirà da luglio e settembre con “c’è il”, la nuovanée che lo porterà sui palchi delle arene estive.riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e ...

