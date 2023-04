Gianluca Scintilla Fubelli, chi è il partner di Federica Panicucci (Di martedì 4 aprile 2023) Prenderà il via domani sera la nuova edizione di Back to School, quest’anno condotto da Federica Panicucci, in prima serata su Italia1. La conduttrice però non sarà sola perché, oltre al cast di “Vip ripetenti”, avrà al suo fianco un partner d’eccezione, che risponde al nome di Gianluca Scintilla Fubelli. Storico volto di Colorado, nonché attore e conduttore televisivo, Fubelli si è ritagliato uno spazio in tv grazie alla sua innata comicità. E in questo programma, dedicato alla scuola, avrà un ruolo molto particolare. Chi è Gianluca Fubelli, in arte Scintilla: da “Colorado” a “Back to School” 30 Vip ripetenti sono pronti a rimettersi in gioco, a riprendere in mano i libri di scuola e ad affrontare nuovamente il ... Leggi su dilei (Di martedì 4 aprile 2023) Prenderà il via domani sera la nuova edizione di Back to School, quest’anno condotto da, in prima serata su Italia1. La conduttrice però non sarà sola perché, oltre al cast di “Vip ripetenti”, avrà al suo fianco und’eccezione, che risponde al nome di. Storico volto di Colorado, nonché attore e conduttore televisivo,si è ritagliato uno spazio in tv grazie alla sua innata comicità. E in questo programma, dedicato alla scuola, avrà un ruolo molto particolare. Chi è, in arte: da “Colorado” a “Back to School” 30 Vip ripetenti sono pronti a rimettersi in gioco, a riprendere in mano i libri di scuola e ad affrontare nuovamente il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frevarcom : Tutto pronto per il matrimonio di Gianluca 'Scintilla' Fubelli con Federica Camba #Gossip - NZeccato : RT @SuperGuidaTV: Gianluca Fubelli, in arte #Scintilla, torna in onda con il programma #BackToSchool in qualità di capoclasse- Noi lo abbia… - SuperGuidaTV : Gianluca Fubelli, in arte #Scintilla, torna in onda con il programma #BackToSchool in qualità di capoclasse- Noi lo… - SuperGuidaTV : Gianluca Fubelli, in arte #Scintilla, torna in onda con il programma #BackToSchool in qualità di capoclasse- Noi lo… - preOsservante : 'E' scattata la scintilla a livello di parlare' Gianluca in versione 'Shakespeare in love' #PrimoAppuntamento -