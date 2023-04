Giallo di Rovigo, l'ipotesi del tragico incidente: Rkia forse uccisa da uno dei suoi bambini (Di martedì 4 aprile 2023) Ritrovata la pistola che potrebbe aver ucciso la donna. Qualcuno l’aveva nascosta in un terreno vicino alla casa della famiglia, ad Ariano Polesine. L’autopsia ha evidenziato che la pallottola non è stata esplosa a distanza ravvicinata. La trentunenne è stata freddata da un... Leggi su repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) Ritrovata la pistola che potrebbe aver ucciso la donna. Qualcuno l’aveva nascosta in un terreno vicino alla casa della famiglia, ad Ariano Polesine. L’autopsia ha evidenziato che la pallottola non è stata esplosa a distanza ravvicinata. La trentunenne è stata freddata da un...

