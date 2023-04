Giaele De Donà torna dai fan dopo il GFVip con un contest speciale (Di martedì 4 aprile 2023) Giaele De Donà torna sui social dopo la finale del Grande Fratello Vip ricordando un annuncio speciale per i fan. Le sue parole Giaele De Donà torna sui social dopo la finale del Grande Fratello Vip. L’amata modella è riuscita ad arrivare fino in finale, la sua avventura nella Casa di Cinecittà è iniziata lo scorso 19 settembre. Leggi anche –> Giulia Salemi: “Porterà fortuna”, lo speciale messaggio per il gieffino Le parole post-finale ed un annuncio per i fan… Poche ore fa Giaele nella sua camera d’albergo è tornata sui social per condividere quest’ultima emozione provata nel corso della finale. La De Donà dichiara: “E dopo sei mesi e mezzo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 aprile 2023)Desui socialla finale del Grande Fratello Vip ricordando un annuncioper i fan. Le sue paroleDesui socialla finale del Grande Fratello Vip. L’amata modella è riuscita ad arrivare fino in finale, la sua avventura nella Casa di Cinecittà è iniziata lo scorso 19 settembre. Leggi anche –> Giulia Salemi: “Porterà fortuna”, lomessaggio per il gieffino Le parole post-finale ed un annuncio per i fan… Poche ore fanella sua camera d’albergo èta sui social per condividere quest’ultima emozione provata nel corso della finale. La Dedichiara: “Esei mesi e mezzo ...

