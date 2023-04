(Di martedì 4 aprile 2023) Comeall'ultimo Festival di Sanremo,ha mostrato lacon la scritta "" in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip in onda...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : GF Vip Sonia Bruganelli e la stola di Chiara Ferragni Pensati libera Cè un motivo. E addio? - #Sonia #Bruganelli… - FraniiiCesca : @gf_vip_5 @alfosignorini Antonella e Edoardo una cosa ?? NON FATE FARE IL PADRINO A ALFONSO ALMENO FATELO FARE A SO… - infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli con la stola di Chiara Ferragni 'Pensati libera' «C'è un motivo». E' addio? - glooit : Gf Vip, Sonia Bruganelli vestita come Chiara Ferragni: “C’è un motivo” leggi su Gloo - MondoTV241 : GF Vip 7, regalo a sorpresa di #SoniaBruganelli a #GiuliaSalemi, ecco di cosa si tratta (VIDEO) #gfvip -

Si è conclusa ieri sera la settima edizione del Grande Fratellodei record che, dopo sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 45 prime serate e 197 giorni di ...ringraziamenti alle opinioniste......con un altro video emozionante riguardante anche gli altri ex concorrenti del GF7 , tra cui Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Tanta emozione anche in studio, dove...Ecco chi vincerà Bruganelli come Chiara Ferragni La scorsa edizioneBruganelli aveva detto di non voler più fare l'opinionista del Grande Fratello, salvo poi cambiare idea e tornare anche ...

GF Vip, Sonia Bruganelli e la stola di Chiara Ferragni Pensati libera «C'è un motivo». E' addio leggo.it

Prima della finale al GF Vip Sonia Bruganelli ha raggiunto Giulia Salemi in camerino e le ha consegnato il suo prezioso regalo di compleanno.È andata in onda ieri sera l’ultima puntata della settima edizione del Gf Vip che ha visto trionfare l’influencer Nikita Pelizon. Ecco i momenti della serata ...