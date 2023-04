Gf Vip | rissa dietro le quinte fra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia | ecco cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @fanpage: #Gfvip Rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia dietro le quinte, il racconto dell'ex gieffino Biagio D'Anell… - infoitcultura : Gf Vip, rissa sfiorata tra Antonella e Micol. Ex vippone lancia lo scoop - infoitcultura : “Rissa sfiorata dietro le quinte della finale del GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia” - umbeumbi : RT @fanpage: #Gfvip Rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia dietro le quinte, il racconto dell'ex gieffino Biagio D'Anell… - infoitcultura : Gf Vip, rissa sfiorata tra due vippone e poi spunta un'indiscrezione su Antonino Spinalbese -

'Ieri è terminato il Grande Fratello. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spentesfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi.sfiorata! Ma voi dovete ...La finale del Grande Fratello7 ci stava per regalare unatutta al femminile tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi . Tra le due, che possiamo già definire ex vippone, il contatto fisico è stato sfiorato. La ...Ieri è terminato il Grande Fratello. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti,sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.sfiorata. Ma voi mi ...

Gf Vip, rissa sfiorata tra due vippone e poi spunta un'indiscrezione su Antonino Spinalbese Today.it

Gf Vip 7, un ex Vippone lancia lo scoop: rissa sfiorata ieri sera tra due ex protagoniste Ieri sera è terminata la settima edizione del Gf Vip, il reality… Leggi ...Segui Tag24 anche sui social Antonella Fiordelisi esulta per Nikita. Se Nikita Pelizon ha vinto questa settima edizione del Fratello vip lo deve anche alla fandom dei Donnalisi che sui social hanno ...