“Gf Vip”, lacrime in diretta tv: Tavassi crolla davanti a tutti, cos’è successo (Di martedì 4 aprile 2023) News tv. Gf Vip, lacrime in diretta tv: Tavassi crolla davanti a tutti, cos’è successo – Ieri, lunedì 3 aprile 2023, è andata in onda l’ultima attesissima finale del “GF Vip 7”. Una serata all’insegna delle emozioni, dei ringraziamenti e delle lacrime. La doppia sorpresa per Edoardo Tavassi è stata potente, molto emozionante. Forse uno dei momenti più toccanti di quest’edizione. leggi anche: GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa leggi anche: “Hai vinto tu!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini poco fa Edoardo Tavassi è stato chiamato a dirigersi in passerella dove ha ritrovato i suoi fratelli minori, Federico e Alessandro, con i quali non ha perso ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) News tv. Gf Vip,intv:– Ieri, lunedì 3 aprile 2023, è andata in onda l’ultima attesissima finale del “GF Vip 7”. Una serata all’insegna delle emozioni, dei ringraziamenti e delle. La doppia sorpresa per Edoardoè stata potente, molto emozionante. Forse uno dei momenti più toccanti di quest’edizione. leggi anche: GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa leggi anche: “Hai vinto tu!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini poco fa Edoardoè stato chiamato a dirigersi in passerella dove ha ritrovato i suoi fratelli minori, Federico e Alessandro, con i quali non ha perso ...

