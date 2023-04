GF VIP | Edoardo Tavassi accusa Nikita Pelizon pure in finale | ma dopo esce!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - slowdancing19 : devo spammarlo perché sì - Vip___era : Vi giuro ero convinta che vince Edoardo il grande fratello #incorvassi #oriele - Oscar_PLlamas : 27ª Eliminazione dell'Grande Fratello VIP 7: Edoardo Tavassi #gfvip #Orianistas #oriele #donnalisi #nikiters… - fanpage : #tavassi è il terzo eliminato del #GFvip -

... ci sono ancora tre votazioni aperte per conquistare lo scettro del vincitore della settima edizione del Gf. I tre televoti vedono in sfida, Oriana Marzoli controTavassi, Giaele De Donà ...... ci sono ancora tre votazioni aperte per conquistare lo scettro del vincitore della settima edizione del Gf. I tre televoti vedono in sfida, Oriana Marzoli controTavassi, Giaele De Donà ...... 'Alberto De Pisis un amico, io amo solo il mio Simone' Leggi Anche 'GF', i verdetti della ... Si tratta di Nikita Pelizon , Oriana Marzoli ,Tavassi , Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà .

Edoardo Tavassi, età, vita privata, ex fidanzate, l'infanzia difficile e Instagram: chi è il finalista del Gf ilmessaggero.it

Grande Fratello Vip, l'ex concorrente affila subito like unghie contro Antonella Fiordelisi: l'ultimo confronto Stasera la seconda concorrente ad aver ...Anche per Tavassi questa sera è in arrivo una splendida sorpresa. Dalla passerella due voci esclamano a gran voce: “Edo, ci manchi. Siamo qua”. Ad attenderlo sono proprio Federico e Alessandro, i suoi ...