GF Vip | Charlie Gnocchi su Antonino e Daniele | «C' era un bel rapporto | poi è successo qualcosa»

(Di martedì 4 aprile 2023), conduttore radiofonico e personaggio televisivo, è stato uno dei concorrenti della settima edizione di Grande Fratello Vip, che si è conclusa proprio ieri sera con la vittoria di Nikita Pelizon. Oggi l'ex gieffino si è raccontato ai nostri microfoni ed ha parlato della sua esperienza nella casa e ha detto la sua sulle neo-coppie formatesi nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ciao, come stai? Commentiamo la finale del Gf vip, che ne pensi della vittoria di Nikita? «Sto bene. Sono molto contento per l'amica Nikita che mi ha sempre voluto bene ed io ho sempre preso la sua parte.» Se non fosse stata lei a vincere, chi avresti voluto al primo posto sul podio tra gli altri ex concorrenti? «Antonella che è stata pazzesca, oppure Patrizia e Salatino, due fenomeni.» Parlando del tuo percorso all'interno ...