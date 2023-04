GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia: «Io sono laureata, pensasse a diplomarsi» (Di martedì 4 aprile 2023) Gf Vip, la finale: battibecco a distanza tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. La "prof" come la chiamano i suoi fan su twtter ha pubblicato un post in cui attacca la fidanzata... Leggi su leggo (Di martedì 4 aprile 2023) Gf Vip, la finale: battibecco a distanza tra. La "prof" come la chiamano i suoi fan su twtter ha pubblicato un post in cui attacca la fidanzata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BBorgnsi : RT @virgivirgivivi: Grande Fratello Vip 7, vince Nikita ma la scena è tutta per Oriana Marzoli #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #daniele… - ADelleNotizie : Grande Fratello Vip 7, vince Nikita ma la scena è tutta per Oriana Marzoli #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi… - virgivirgivivi : Grande Fratello Vip 7, vince Nikita ma la scena è tutta per Oriana Marzoli #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi… - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP: svelato il motivo dell’assenza di Nicole Murgia #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #nikita… - GraziaJovicic1 : GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia: «Io sono laureata, pensasse a diplomarsi» -