GF Vip | Antonella ed Edoardo innamoratissimi | l’ultimo gesto di lui fa impazzire i fan

(Di martedì 4 aprile 2023)Fiordelisi edDonnamaria sono stati senza dubbio due dei protagonisti indiscussi del GF Vip. Tra alti e bassi, la loro relazione è arrivata quasi a un passo dalla finale fino all’eliminazione di entrambi. Adesso i due continuano però a viversi il loro rapporto fuori dal reality e non mancano plateali dichiarazioni d’amore. I … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Qui si sono tutti commossi con un altro video emozionante riguardante anche gli altri ex concorrenti del GF7 , tra cui Antonino Spinalbese,Fiordelisi e Luca Onestini. Tanta emozione ......tre votazioni aperte per conquistare lo scettro del vincitore della settima edizione del Gf. I ... amica della modella triestina,Fiordelisi.

GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia: «Io sono laureata, pensasse a diplomarsi» leggo.it

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 7. L'ex schermitrice, nonostante la sua eliminazione dal gioco avvenuta poche settimane fa, è riuscita grazie al ...Tutto pronto per la finalissima del Gf Vip. Dopo 169 giorni, la settima edizione del reality di Canale 5 stasera chiude i battenti decretando un vincitore fra Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, ...