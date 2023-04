Gf Vip 7 | vince Nikita Pelizon! Secondo posto per Oriana Marzoli | Alberto De Pisis terzo classificato

(Di martedì 4 aprile 2023) Alfonso Signorini ha aperto la finale del Grande Fratello Vip direttamente dalla Casa più spiata d’Italia. Infatti, il conduttore ha voluto salutare i suoi Vipponi con dei preziosi consigli: “Questa è la vostra sera, godetevela tutta perché ve lo meritate… Brillate!“. Un video, in seguito, ha raccontato al pubblico questa grande esperienza televisiva lunga mesi. Anche il direttore di Chi ha riassunto il lungo percorso del reality show, ringraziando il pubblico dell’affetto ricevuto: “Una bellissima soddisfazione“. L’ultima cena del sabato sera (LEGGI QUI) ha dato lo spunto per il primo argomento trattato in puntata.Pelizon si sono ribadite la loro reciproca indifferenza. Ma l’ex concorrente di Pechino Express ha designato come “La mente” del gruppo avversario Edoardo Tavassi. Tra Milena Miconi e ...

Nikita non avrebbe mai immaginato che i genitori si esponessero in prima persona, apparendo in televisione, e il GFnon avrebbe potuto farle regalo più bello. Nikita Pelizon, la "fatina" del "GF ...Dopo la vittoria di Alberto De Pisis contro Milena Miconi , ci sono ancora tre votazioni aperte per conquistare lo scettro del vincitore della settima edizione del Gf. I tre televoti vedono in sfida, Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà contro Alberto De Pisis e Micol Incorvaia contro Nikita Pelizon. La prima sfida è stata quest'ultima ed è ...

La regina del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon. È lei la Vip preferita, la più votata, quella più amata in assoluto. Non ce l'ha fatta Oriana Marzoli. Non ...Nikita Pelizon ha vinto l'edizione numero 7 del Grande Fratello Vip. Ecco tutti gli eventi della serata. I dettagli sulla finale.