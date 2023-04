Gf Vip 7 | un ex Vippone lancia lo scoop | rissa sfiorata ieri sera tra due ex protagoniste

(Di martedì 4 aprile 2023)è terminata la settima edizione del Gf Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A vincere è stata la modella Nikita Pelizon, seguita da Oriana Marzoli e Alberto De Pisis rispettivamente al secondo e terzo posto. Tra la gioia dei così detti Persiani e lo sconforto della fazione contrapposta, quella degli Spartani, in studio è avvenuto qualcosa di piuttosto insolito. Stando a quanto emerso, si sarebbe verificato uno scontro acceso tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Tra le due ex concorrenti, si sa, non è mai scorso buon sangue. Entrata come “ex flirt” di Edoardo Donnamaria, Micol ha dovuto sin da subito fare i conti con la gelosia di Antonella. Quest’ultima, forte dell’interesse palesato nei suoi confronti dal volto di Forum, ha tentato in tutti i modi di dissuaderlo dal legare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, un ex Vippone lancia lo scoop: rissa sfiorata ieri sera tra due ex protagoniste - Novella_2000 : Il GF Vip di Nicole Murgia non è finito e durante la finale critica un vippone: “Tifa Nikita? Mi sono persa qualcos… - andreastoolbox : Gf Vip, Tavassi incontra il padre ed è subito magia: il Vippone in lacrime #Vip, #Gf #Tavassi #il #incontra ??????? - redazionerumors : [Trending now] Torna il gelo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Gf Vip. Le immagini del post punt… - YanetMarcos1 : RT @rango_claudia: #gfvip #nikiters Anke questa volta due protette del GF hanno violato il regolamento Ori e Giaele tutte e due nel bagno o… -

...nelle storie della compagna dalla quale è oramai inseparabile È festa per i Persiani del Gf. A ... Quindi un'altra storia, ricondivisa dal profilo di un altro ex, Davide Donadei . "La storia ...La mamma di Tavassi contro alcuni ex vipponi e la regia del GFEd infatti, proprio l'exsi è avvicinata alla madre di Tavassi chiedendole se poteva baciarla: "No, ho detto di no con ...Come per le scorse edizioni, anche quest'anno il GFha messo in palio un montepremi da capogiro:... La restante metà, in gettoni d'oro, potrà essere tenuta dalo donata anche questa in ...

Gf Vip, Tavassi incontra il padre ed è subito magia: il Vippone in lacrime Today.it

È festa per i Persiani del Gf Vip. A vincere il Grande Fratello ieri sera è stata ... Quindi un’altra storia, ricondivisa dal profilo di un altro ex vippone, Davide Donadei. “La storia insegna che ...ROMA – È festa per i Persiani del Gf Vip. A vincere il Grande Fratello ieri sera è stata ... Quindi un’altra storia, ricondivisa dal profilo di un altro ex vippone, Davide Donadei. “La storia insegna ...