GF Vip 7 | tensione fuori dagli studi | il gesto di Edoardo Tavassi fa discutere

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 4 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto trionfare Nikita Pelizon ai danni di Oriana Marzoli, seconda classificata. Al terzo posto, nonché a chiudere il podio, si è classificato a sorpresa Alberto De Pisis, poi via via tutti gli altri. Se la vittoria ha creato naturalmente battibecchi, ciò che ha messo tutti d’accordo è il fatto chene esce da grande sconfitto di questa edizione. Il ragazzo sembrava avere la vittoria in pugno, motivo per cui l’eliminazione flash ha pesato tantissimo anche. Grande Fratello Vip 7:gli? Stando a quanto rivelato in queste ore, dopo la finale del Grande Fratello Vip, gli inquilini si sono ritrovati a “festeggiare” Nikita Pelizon. Qualcuno ha preferito stare ...