Gf Vip 7, Sonia Bruganelli fa un inaspettato regalo Giulia Salemi (e le parole dell’opinionista non passano inosservate!) (Di martedì 4 aprile 2023) Giulia Salemi ha portato brillantemente a termine il compito assegnatole dal padrone di Casa, del Gf Vip, Alfonso Signorini. Al fianco del direttore di Chi, l’ex gieffina ha infatti colorato la puntata portando alla luce il sentiment dei social network, diretta dopo diretta. Giulia ha ricevuto sicuramente molti complimenti, ma quello più apprezzato e per certi versi, inaspettato – visti i battibecchi in studio – è stato quello ricevuto da Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha letteralmente impacchettato la sua ammirazione nei confronti della giovane influencer, portandole personalmente un regalo importante in camerino. Giulia ha infatti festeggiato 30 anni lo scorso 1 aprile, con un mega party revival anni 90 ma Sonia, non ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 aprile 2023)ha portato brillantemente a termine il compito assegnatole dal padrone di Casa, del Gf Vip, Alfonso Signorini. Al fianco del direttore di Chi, l’ex gieffina ha infatti colorato la puntata portando alla luce il sentiment dei social network, diretta dopo diretta.ha ricevuto sicuramente molti complimenti, ma quello più apprezzato e per certi versi,– visti i battibecchi in studio – è stato quello ricevuto da. La moglie di Paolo Bonolis ha letteralmente impacchettato la sua ammirazione nei confronti della giovane influencer, portandole personalmente unimportante in camerino.ha infatti festeggiato 30 anni lo scorso 1 aprile, con un mega party revival anni 90 ma, non ...

