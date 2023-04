GF Vip 7, Sonia Bruganelli fa un costosissimo regalo a Giulia Salemi che resta senza fiato (Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 7, che ha visto trionfare Nikita Pelizon ma è stata la meno vista di sempre, l’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di fare un regalo piuttosto importante a Giulia Salemi, esperta di social di questa edizione del reality show che l’altro giorno ha compiuto gli anni. Per l’occasione, Giulia ha organizzato una festa cui Sonia non è potuta andare, così le ha consegnato il regalo in camerino, facendole una sorpresa che ha lasciato la ragazza senza fiato. GF Vip 7, Giulia Salemi senza parole per il regalo di Sonia Bruganelli Il video della consegna del regato di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 7, che ha visto trionfare Nikita Pelizon ma è stata la meno vista di sempre, l’opinionistaha deciso di fare unpiuttosto importante a, esperta di social di questa edizione del reality show che l’altro giorno ha compiuto gli anni. Per l’occasione,ha organizzato una festa cuinon è potuta andare, così le ha consegnato ilin camerino, facendole una sorpresa che ha lasciato la ragazza. GF Vip 7,parole per ildiIl video della consegna del regato di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeImmola : RT @Investigsocial: Orietta e Sonia abbandonano il Gf vip e non potevamo avere notizia migliore. Papabile opinionista lanciata da me 6 mesi… - Federica93Russo : RT @Investigsocial: Orietta e Sonia abbandonano il Gf vip e non potevamo avere notizia migliore. Papabile opinionista lanciata da me 6 mesi… - ciuppina : RT @Investigsocial: Orietta e Sonia abbandonano il Gf vip e non potevamo avere notizia migliore. Papabile opinionista lanciata da me 6 mesi… - viewthismona : RT @Investigsocial: Orietta e Sonia abbandonano il Gf vip e non potevamo avere notizia migliore. Papabile opinionista lanciata da me 6 mesi… - blogtivvu : Sonia Bruganelli e Orietta Berti: ritorno al GF Vip da opinioniste? Chi cederà il posto a Giulia Salemi #gfvip… -