GF Vip 7 replica finale su La5 e in streaming, quando rivedere l'ultima puntata (Di martedì 4 aprile 2023) GF Vip 7 replica finale su La5 e in streaming Tutte le emozioni della finale del Grande Fratello Vip 7 che ieri sera ha trovato la sua conclusione con l'elezione del vincitore e tante sorprese per tutti i finalisti. Protagonisti gli ultimi concorrenti ancora in gioco: Milena Miconi, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis. Per ognuno di loro, Signorini ha regalato un incontro privato, come ad esempio quello tra Edoardo e il padre Luciano. Alla fine ha trionfato Nikita con la conquista del primo posto ai danni di Oriana Marzoli. Ecco come rivedere la replica della finale del GF Vip 7 su La5 e in streaming.

