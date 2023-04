“Gf Vip 7”, quanto ha guadagnato Nikita con la vittoria (Di martedì 4 aprile 2023) News tv. Si è conclusa ieri sera la settima edizione del Grande Fratello Vip. La stagione dei record: dopo sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 45 prime serate e 197 giorni di reclusione per i vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia, è stato annunciato il nome del vincitore: l’influencer, Nikita Pelizon. Una puntata all’insegna delle lacrime e dei ringraziamenti, quelli di Alfonso Signorini, delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e dell’influencer Giulia Salemi. leggi anche: GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa leggi anche: “Hai vinto tu!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini poco fa È stata una puntata ricca di emozioni. Il pubblico ha deciso, nel duello tra Alberto e Giaele, che a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip fosse Giaele. A seguire un televoto flash per ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) News tv. Si è conclusa ieri sera la settima edizione del Grande Fratello Vip. La stagione dei record: dopo sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 45 prime serate e 197 giorni di reclusione per i vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia, è stato annunciato il nome del vincitore: l’influencer,Pelizon. Una puntata all’insegna delle lacrime e dei ringraziamenti, quelli di Alfonso Signorini, delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e dell’influencer Giulia Salemi. leggi anche: GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa leggi anche: “Hai vinto tu!”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini poco fa È stata una puntata ricca di emozioni. Il pubblico ha deciso, nel duello tra Alberto e Giaele, che a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip fosse Giaele. A seguire un televoto flash per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicomarock : Ovviamente, se ho ben capito il regolamento, la prima che deve uscire è Milena Miconi in quanto unica vip in questa… - Laufan845 : RT @RemKaos: @trash_italiano Un gf vip scandaloso. Però era ovvio vincesse Nikita, oriana per quanto forte é entrata in corsa quando il gf… - IFrangioni : RT @AThisagio: Godo perché Tavassi era un convinto e non mi piace come si è comportato nella casa. Ma cosa più importante: spero una volta… - Vip___era : RT @cieeebebe: QUANTO SONO BELLI AIUTATEMI #oriele - SoniaBartolome2 : RT @micricosmo: NIKITA VINCE IL GRANDE FRATELLO VIP 7 HA VINTO LETTERALMENTE L’UNICO FARO IN MEZZO AL BUIO DI QUEST’EDIZIONE SONO COSÌ CONT… -