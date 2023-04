Gf Vip 7 | Orietta Berti opinionista anche nella prossima edizione? L’indiscrezione

(Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla fine del Gf Vip 7, già si discute di quale possa essere la compagine dell’ottava. Al timone è stato confermato Alfonso Signorini ed è quasi certo il mancato ritorno di Sonia Bruganelli nelle vesti di. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, di recente ha dichiarato che con molta probabilità non tornerà negli studi di Cinecittà. Stando agli ultimi rumors, la Bruganelli avrebbe intenzione di lasciare il posto a Giulia Salemi, che al Gf Vip 7 ha affiancato il conduttore dalla sua ‘postazione social’. “Credo che il futuro sia dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal Gf come Giulia Salemi e Soleil Sorge abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”, ha detto Sonia in una recente intervista. Il destino di...

04 APR Dopo 197 giorni in casa Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello,... Alfonso Signorini ha condotto l'appuntamento conclusivo, al suo fianco Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Presente in studio anche Giulia Salemi come inviata social per raccontare le opinioni degli spettatori.

Zaniolo e la polemica con Elisabetta Gregoraci La storia con Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip La lite straordinaria di Orietta Berti con Antonella, meraviglia per via ...In tutto questo tempo, Signorini ha potuto contare sull’aiuto delle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e su quello dell’esperta del web Giulia Salemi. Grande Fratello Vip 2023: chi sono ...