Gf Vip 7, le prime parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria: "Il mondo sembra spesso molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto!" (Video) (Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera con la finale il Gf Vip 7 ha chiuso definitivamente i battenti e dopo il televoto contro Micol e quelli contro Alberto e Oriana – che si sono classificata rispettivamente al terzo e al secondo posto – Nikita Pelizon è stata incoronata la vincitrice dell'edizione più lunga del reality condotto da Alfonso Signorini. Subito dopo la sua incoronazione, Nikita ha ripreso in mano il telefono e ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l'hanno votata e le hanno permesso di vincere il programma. Nikita ha ringraziato tutti per averla sostenuta in questi sette lunghi mesi e per averla sempre salvata al televoto, che ormai era diventato per la modella un appuntamento fisso: Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, ...

