GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 45 – EPISODIO FINALE | È stata dura ma è finita!

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 4 aprile 2023) Sono commossa perché finalmente questa edizione monstre del GF Vip èIo sono arrivata allo stremo, questa edizione èveramente tossica. È partita malissimo con il caso Bellavia e non è di certo migliorata. Per 5 mesi i vipponi hanno detto e fatto di tutto, indisturbati al grido del “abbasso il politicamente corretto”. Peccato che siamo andati così oltre da fare intervenire Pier Silvio Berlusconi che ha tirato il freno a mano. Così il gf del tutto è concesso è diventato il gf di tele Vaticano. Sono passati da un estremo all’altro. Voglio vedere cosa si inventano per la prossima edizione. Entrando nel vivo della, beh ha vinto la mia preferita per cui non posso che esserne contenta. Diciamo che più che altro ho goduto perché gli spartani erano convinti che la Pelizon non avrebbe vinto, fino all’ultimo giorno, Tavassi ...